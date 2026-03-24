На фронте погиб балаковский участник СВО Барабаш Александр

В Балакове простились с участником специальной военной операции.

В Балаковском районе выражают соболезнования в связи с гибелью земляка, погибшего при выполнении боевых задач. Александр Витальевич Барабаш родился в Балакове 18 июля 1991 года. Он ушел из жизни 3 апреля 2025 года в ходе проведения специальной военной операции.

Соболезнования родным и близким погибшего выразила администрация Балаковского муниципального района.

«Наш земляк с честью и отвагой исполнил свой долг перед Отечеством. Его подвиг – пример истинного героизма. Вечная память солдату», – отмечается в официальном некрологе.

Прощание с Александром Барабашем состоялось 25 марта. Церемония проходила с 10:00 до 11:00 в храме Иоанна Богослова.

Ольга Сергеева