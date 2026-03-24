Для многодетных семей власти Саратова ввели новую меру соцподдержки

Депутаты Саратовской гордумы ввели новую льготу для многодетных семей.

В Саратове принято решение о дополнительной мере поддержки семей с тремя и более детьми. Речь идет о частичной компенсации затрат на обустройство систем водоотведения на земельных участках, бесплатно предоставленных многодетным семьям. Сумма возмещения не будет превышать 70 тысяч рублей.

Нововведение прокомментировали представители Саратовской городской Думы.

Исполняющий полномочия председателя представительного органа Владимир Островский («Единая Россия») подчеркнул, что поддержка многодетных остается в числе приоритетных задач. По его словам, принятое депутатами решение направлено на повышение уровня комфорта для семей, воспитывающих нескольких детей.

Заместитель председателя гордумы Елена Злобнова («Единая Россия») отметила, что инициатива была выработана с учетом обратной связи от самих многодетных родителей. Она добавила, что подобные предложения неоднократно звучали во время личных приемов и встреч. Введение компенсации позволит семьям сократить расходы на обустройство участков, что, в свою очередь, приблизит их новоселье на предоставленной земле.

Ольга Сергеева