На фронте погиб балаковский участник СВО Капранов Максим

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Балакова, Максим Юрьевич Капранов.

В некрологе говорится, что боец родился 15 января 1987 года, а погиб 5 декабря 2025 года при выполнении боевых задач.

Администрация Балаковского муниципального района выразила соболезнования семье и близким военнослужащего.

Прощание с Максимом Капрановым состоится 30 декабря с 10:00 до 11:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе Балакова.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не оглашается.

Ольга Сергеева