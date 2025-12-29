Опубликован график работы государственных учреждений Саратовской области в праздники

Региональные власти утвердили режим работы ключевых учреждений и служб в период праздничных выходных с 31 декабря по 11 января.

Медицинские организации будут работать с 9:00 до 14:00. Стационары продолжат круглосуточную работу. Вызов врача на дом будет возможен до 13:00. В отдельные дни, в том числе 3, 6 и 9 января, будут работать узкие специалисты и диагностические кабинеты. Организованы ежедневные дежурства участковых терапевтов.

Отделения Сбербанка будут работать по особому графику. Полным выходным днем станет 1 января. 5 и 6 января большинство офисов откроются по сокращенному расписанию. 2, 3 и 7 января будут работать только дежурные отделения.

Подразделения ГАИ (РЭО) примут граждан полный день 3, 9 и 10 января. Сокращенный рабочий день предусмотрен 31 декабря в Саратове, Энгельсе и Вольске, а также 6 января в Саратове, Энгельсе и Аткарске.

Почтовые отделения будут закрыты 31 декабря, 1, 2 и 7 января. В эти дни доставка почты и печатных изданий производиться не будет. Пенсии и пособия доставят по специальному графику, согласованному с Социальным фондом.

Многофункциональные центры («Мои документы») не будут работать на протяжении всех праздничных дней. Отделы ЗАГС закроются с 31 декабря по 2 января включительно. Точный график работы рекомендуется уточнять на официальных сайтах учреждений.

