На фронте спецоперации геройски погиб Сергей Донка из Новоузенского района

В Новоузенском районе Саратовской области в последний путь проводили земляка Сергея Донк.

В официальном некрологе говорится, что он погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО. Трагическое известие о его гибели поступило 31 мая 2025 года.

На траурном митинге жители района почтили память земляка минутой молчания. Губернатор Роман Бусаргин и представители местной администрации направили родным и близким военнослужащего слова поддержки и соболезнования.

Напомним, СВО продолжается 4-й год. Общее число потерь ВС РФ засекречено.