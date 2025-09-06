Саратовская область стала лидером в ПФО по валовому сбору зерна

Саратовская область вышла на первое место по валовому сбору зерна в ПФО, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Аграрии региона уже собрали свыше 4,3 млн тонн зерна при средней урожайности 22,8 ц/га, что на 37% выше прошлогоднего показателя.

Наибольший вклад в сбор зерна внесли Калининский, Екатериновский, Ершовский и Пугачёвский районы. По урожайности лидируют Романовский, Балашовский и Аркадакский районы. Параллельно в области начата посевная кампания, под озимые культуры планируется засеять более 1,1 млн га.