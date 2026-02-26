На фронте СВО погиб командир мотострелкового отделения из Саратовской области

В зоне СВО погибли четверо саратовских военнослужащих.

При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погибли жители Саратовской области Алексей Погодин, Михаил Куликов, Юрий Финогенов и Александр Липунов. Об этом сообщили в администрациях муниципальных районов.

Юрий Финогенов родился 22 июля 1991 года в поселке Ленинский (Марий Эл). Он погиб в бою 10 февраля 2026 года. Михаил Куликов проходил службу в должности командира мотострелкового отделения, имел звание рядового. Подробности биографии остальных бойцов не раскрываются.

Сегодня похоронили Куликова, Погодина и Финогенова. Церемония прощания с Александром Липуновым состоится завтра, 27 февраля.

Ольга Сергеева