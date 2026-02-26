Облминтранс объяснил причины длительного ожидания пассажирами автобусов «Саратов-Энгельс»

Минтранс региона потребовал от перевозчика маршрута № 284Б соблюдать расписание работы.

Ведомство отреагировало на жалобы жителей на работу автобусного маршрута №284Б, связывающего Саратов и Энгельс. Пассажиры сообщали о длительном ожидании и срывах интервалов движения.

В ведомстве подтвердили факт недовыпуска транспорта на линию. Перевозчику направлено требование неукоснительно соблюдать расписание и обеспечить плановое количество автобусов, особенно в часы пик.

Ситуация остается на контроле министерства. Для оперативного устранения сбоев и фиксации нарушений граждан просят обращаться на «горячую линию» диспетчерской службы.

Ольга Сергеева