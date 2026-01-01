На фронте СВО погиб саратовский стрелок Малахаев

В ходе специальной военной операции погибли ещё трое военнослужащих из Саратовской области.

Об этом сообщили местные администрации.

Погибшими являются:

Алексей Малахаев из Базарно-Карабулакского района, 1978 года рождения. Рядовой, старший стрелок мотострелкового отделения. Пропал без вести 24 июня 2025 года.

Валерий Гурганян из Ершовского района.

Дмитрий Шевченко из Калининского района.

Биографические подробности о Гурганяне и Шевченко не приводятся.

Ранее были сообщения о гибели ещё семерых уроженцев региона: Андрея Костина, Жаната Джалмурзинова, Андрея Городинского, Тимофея Пальцева, Андрея Бирючкова, Азамата Исангалиева и Сергея Казанцева.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не оглашается.

Алиса Элай