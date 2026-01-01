Указом Президента РФ отмечены заслуги шести работников из Саратовской области

Шесть специалистов из Саратовской области удостоены государственных наград.

Накануне Нового года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почётных званий представителям Саратовской области.

В сфере здравоохранения высоких наград удостоены:

Михаил Чибриков, главный врач Саратовской стоматологической поликлиники № 2, — звание Заслуженный врач Российской Федерации.

Михаил Седов, заведующий подстанцией областной станции скорой медицинской помощи, — также стал Заслуженным врачом РФ.

Светлана Кудрявцева, главная медсестра областного кожно-венерологического диспансера, получила звание Заслуженного работника здравоохранения РФ.

В области культуры отмечены:

Александр Павлов, артист Вольского драматического театра, которому присвоено звание Заслуженного артиста РФ.

Сергей Рублев, заведующий сектором инструментальной музыки Областного центра народного творчества им. Л.А. Руслановой, — Заслуженный работник культуры РФ.

Валерий Марчук, преподаватель детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов им. А.Д. Селянина, также стал Заслуженным работником культуры РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Алиса Эай