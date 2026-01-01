Указом Президента РФ отмечены заслуги шести работников из Саратовской области

Шесть специалистов из Саратовской области удостоены государственных наград.
Накануне Нового года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении почётных званий представителям Саратовской области.
В сфере здравоохранения высоких наград удостоены:
Михаил Чибриков, главный врач Саратовской стоматологической поликлиники № 2, — звание Заслуженный врач Российской Федерации.
Михаил Седов, заведующий подстанцией областной станции скорой медицинской помощи, — также стал Заслуженным врачом РФ.
Светлана Кудрявцева, главная медсестра областного кожно-венерологического диспансера, получила звание Заслуженного работника здравоохранения РФ.
В области культуры отмечены:
Александр Павлов, артист Вольского драматического театра, которому присвоено звание Заслуженного артиста РФ.
Сергей Рублев, заведующий сектором инструментальной музыки Областного центра народного творчества им. Л.А. Руслановой, — Заслуженный работник культуры РФ.
Валерий Марчук, преподаватель детской музыкальной школы духовых и ударных инструментов им. А.Д. Селянина, также стал Заслуженным работником культуры РФ.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Алиса Эай