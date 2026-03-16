На фронте СВО погиб стрелок Хориков из Саратовской области

В Марксовском районе простятся с погибшим в СВО бойцом.

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб уроженец села Вознесенка Марксовского района Кирилл Хориков. Об этом сегодня сообщила местная администрация.

Кирилл Хориков родился и вырос в селе Вознесенка. В 2020 году проходил срочную службу в танковых войсках Вооруженных сил РФ. В зоне СВО он выполнял боевые задачи в должности стрелка — помощника гранатометчика мотострелкового батальона.

Прощание с рядовым состоится завтра, 17 марта. Гражданская панихида начнется в 11:30 в Марксе. Похоронят защитника на сельском кладбище.

Ольга Сергеева