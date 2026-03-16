Балаковский молочный комбинат оштрафовали за кишечную палочку в сливочном масле

Арбитражный суд Саратовской области назначил штраф в размере 150 тысяч рублей ООО «Балаковский молочный комбинат» за нарушение технических регламентов при производстве сливочного масла.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

Поводом для разбирательства стало заявление управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Ведомство выявило, что в двух партиях масла «Крестьянское», произведенных 22 и 23 мая 2025 года (объемом по 12,6 тонны каждая), присутствуют бактерии группы кишечной палочки (колиформы). Нарушение было зафиксировано специалистами лаборатории Россельхознадзора.

В августе 2025 года ведомство аннулировало производственные ветеринарные сопроводительные документы на опасную продукцию и распорядилось изъять ее из оборота. В октябре был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов).

В суде представители Россельхознадзора представили результаты испытаний, проведенных Саратовским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федеральный центр охраны здоровья животных). Суд признал их надлежащим доказательством.

«Суд пришел к выводу, что Управлением правомерно установлено изготовление ответчиком небезопасной молочной продукции, в которой обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП)», — говорится в решении суда.

