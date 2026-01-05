На фронте СВО погиб стрелок из Саратовской области Маленков Иван

От

В Вольский район Саратовской области пришла похоронка на уроженца региона Ивана Маленкова.

Сообщается, что военный погиб в ходе специальной военной операции.

Подробности биографии военнослужащего не раскрываются. Известно, что Иван Маленков проходил службу в звании гвардии рядового, занимая должность стрелка.

Администрация Саратовской области и лично губернатор направили родным и близким погибшего солдата слова поддержки и глубокие соболезнования.

Напомним, специальная военная операция продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте россиян не озвучивается.

Ольга Сергеева