Михаил Исаев: В Заводском районе уборка снега идет в круглосуточном режиме

В Заводском районе работы по уборке снега и расширению дорог ведутся в круглосуточном режиме.

Сегодня в ночь задействовано около 60 единиц специализированной техники, с учётом наемной. Ранее ставилась задача привлекать дополнительные ресурсы в дни пиковых снегопадов, чтобы максимально эффективно и оперативно справляться с последствиями осадков.

Сейчас работы ведутся на улицах Чернышевского, Огородной, Авиастроителей, Крымской, Пензенской и 4-м Чернышевском проезде. Звенья КДМ прометают проезжую часть. На проспекте Энтузиастов ротор работает на выброс снега, параллельно ведется очистка парковочных карманов и остановочных павильонов.

В частном секторе работают грейдеры: техника зашла в Воробьевку, Назаровку и на 3-й жилучасток.

Поставлена задача уделить отдельное внимание — отдаленным территориям. Поселки Увек, Князевка и Большая Лесопарковая должны находиться на особом контроле: поручил обеспечить там качественную просыпку в утренние часы, чтобы не допустить образования наледи и обеспечить беспрепятственный проезд жителей.