На фронте в ходе спецоперации продолжают гибнуть жители Саратовской области

Несколько военнослужащих из Саратовской области погибли в зоне СВО.

Факт гибели подтвердили официальные лица муниципальных образований региона.

Согласно данным администраций районов, среди погибших:

В Балаковском районе — двое мобилизованных: Сергей Ларин (уроженец Петровска, работал техником-механиком) и Федор Поединцев (балаковец с экономическим образованием).

В Вольском районе — ефрейтор Дмитрий Иванов и рядовой Иван Ларин.

В Озинском районе — Орынгали Батыргалиев, который до призыва много лет трудился механизатором в совхозе.

О потерях также сообщили Ровенский, Романовский и Пугачевский районы, где погибли Геннадий Сергеев, Владимир Сердобинцев и Сергей Артюшкин. Подробные биографии большинства погибших в официальных сводках не указаны.

Специальная военная операция продолжается четвёртый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ засекречено.

Ольга Сергеева