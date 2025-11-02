На фронте в ходе спецоперации продолжают гибнуть жители Саратовской области

Несколько военнослужащих из Саратовской области погибли в зоне СВО.
Факт гибели подтвердили официальные лица муниципальных образований региона.
Согласно данным администраций районов, среди погибших:
- В Балаковском районе — двое мобилизованных: Сергей Ларин (уроженец Петровска, работал техником-механиком) и Федор Поединцев (балаковец с экономическим образованием).
- В Вольском районе — ефрейтор Дмитрий Иванов и рядовой Иван Ларин.
- В Озинском районе — Орынгали Батыргалиев, который до призыва много лет трудился механизатором в совхозе.
О потерях также сообщили Ровенский, Романовский и Пугачевский районы, где погибли Геннадий Сергеев, Владимир Сердобинцев и Сергей Артюшкин. Подробные биографии большинства погибших в официальных сводках не указаны.
Специальная военная операция продолжается четвёртый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ засекречено.
Ольга Сергеева