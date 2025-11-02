Глава СКР Бастрыкин заинтересовался крайне ветхим, но жилым домом в Саратове

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с аварийным домом на Крымской улице в Саратове, где люди вынуждены жить в непригодных условиях.

Он запросил отчет о ходе уголовного дела, возбужденного по факту халатности (ст. 293 УК РФ).

Поводом стало обращение жителей Заводского района, которые годами не могут добиться расселения через местные власти. Бастрыкин поручил руководителю саратовского управления СК Дмитрию Костину предоставить информацию о продвижении расследования.

Напомним, 18 октября произошло обрушение части жилого дома № 3 по улице Крымская Заводского района Саратова, который также подлежит расселению, но в нем были люди. К счастью, никто не пострадал. Жильцам в срочном порядке предоставят квартиры.

Ольга Сергеева