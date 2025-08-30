На городском пляже Энгельса заметили «золотоискателей»

На берегу Волги в Энгельсе 30 августа местные отдыхающие стали свидетелями необычной активности.

Как сообщила в соцсетях жительница города Наталья, на общественном пляже появились дайверы со специальным оборудованием.

Женщина засняла на видео двух человек в гидрокостюмах, которые с металлоискателями обследовали дно реки. В своем обращении к подписчикам очевидец поинтересовалась, насколько законны такие поисковые работы в общественном месте.

Появление «кладоискателей» на городском пляже вызвало вопросы у местных жителей относительно правомерности их деятельности.