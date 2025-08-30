Первые курсанты Саратовского химучилища торжественно приняли военную присягу

В субботу 30 августа в Саратове торжественно открыли высшее военное инженерное училище РХБ защиты имени генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил начальнику училища боевое знамя. В преддверии Дня знаний первокурсники приняли военную присягу и прошли торжественным маршем.

Горемыкин поздравил личный состав, отметив, что курсантам выпала честь начать новую летопись вуза. Он подчеркнул, что многие наставники имеют боевой опыт, полученный в ходе специальной военной операции.

Напомним, воссоздание училища стало возможным при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. В прошлом году в Саратове также было открыто артиллерийское командное училище.