На границе Саратовской области выявили более 1000 нелегальных мигрантов

В Озинском районе правоохранители задержали тысячу нелегалов.

В 2025 году на участке с пунктом пропуска через государственную границу остановлены 1000 нелегальных мигрантов. Об этом на заседании областной думы сообщил начальник регионального ГУ МВД Николай Ситников.

Всего за год полиция выявила 10 тысяч административных и более 1000 уголовных правонарушений в сфере миграции. В результате из страны выдворили 1000 иностранцев, еще 329 человек депортировали.

Как отметил Ситников, принятые меры позволили сократить миграционный поток через регион на четверть.

