Саратовским студенткам вузов выдают пособие по беременности и родам через «Госуслуги»

Студентки саратовских вузов могут получить пособие по беременности и родам.

Отделение Социального фонда России по Саратовской области назначает пособие по беременности и родам студенткам, обучающимся очно. Выплата рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума и предоставляется независимо от формы обучения — бюджетной или платной.

За время действия меры поддержки ее уже получили 166 студенток. Подать заявление можно онлайн через портал «Госуслуги» или лично в клиентской службе СФР. При личном обращении потребуются справка из медучреждения о нетрудоспособности и справка из учебного заведения с указанием срока отпуска по беременности и родам.

Пособие входит в национальный проект «Семья» и является одним из инструментов поддержки молодых семей.

Ольга Сергеева