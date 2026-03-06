На капремонт Саратовского областного театра оперетты за 625 млн снова ищут подрядчика

В Энгельсе повторно ищут подрядчика для капитального ремонта театра оперетты.

Областное управление капстроительства разместило новый аукцион после того, как первый не состоялся из-за отсутствия заявок.

Сумма контракта не изменилась — 624,9 млн рублей. Победителя определят 24 марта, торги продлятся до 20-го числа.

Подрядчик должен завершить все работы до 25 декабря 2028 года. В перечень задач входит полное обновление коммуникаций (отопление, водоснабжение, электрика, вентиляция), ремонт кровли, стен, полов, внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории.

Ольга Сергеева