Производство микроэлектроники в Саратовской области выросло на 12% за год

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области подвело итоги работы отрасли за 2025 год.

В секторе производства компьютерной и оптической техники зафиксирован уверенный рост: объем отгруженной продукции превысил 71,5 млрд рублей. Это на 12% превышает показатели предыдущего года.

Основными драйверами роста стали местные предприятия. Наибольший вклад внесли НПП «Инжект», «Сигнал» им. Глухарева, «РЭМО-Технологии» и НПП «Реф-Оптоэлектроника». Эти компании специализируются на выпуске высокоточной электроники: микросхем, датчиков, а также оборудования для цифрового ТВ и кабельных сетей.

Ольга Сергеева