На конференции в ПИУ РАНХиГС обсудили использование искусственного интеллекта в образовании и госуправлении

В Поволжском институте управления РАНХиГС состоялась ежегодная международная научно-практическая конференция «Современные лингвокоммуникативные и социокультурные практики», ставшая междисциплинарной площадкой для обсуждений, направленных на переосмысление и качественную переоценку современных коммуникативных процессов и практик в сфере государственного управления, социологии, лингвистики, юриспруденции и политологии.

Работа мероприятия проводилась в рамках 6 секций, посвященных обсуждению различных аспектов коммуникативной проблематики. Сочетание очного формата с дистанционными технологиями позволило включить в обсуждение проблематику исследователей не только из саратовских вузов, но и вузов Москвы, Ульяновска.

С приветственным словом к участникам конференции обратились начальник научно-организационного отдела Олег Абакумов, декан факультета политико-правового управления Елена Стриганкова, а также заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации Денис Розеватов.

Панельная дискуссия была посвящена обсуждению вопросов, связанных с активным внедрением искусственного интеллекта, который способен значительно изменить подходы к коммуникации во всех сферах жизни общества, предлагая как новые инструменты для решения проблем, новые формы культуры, так и вызовы и риски.

Доктор экономических наук, профессор кафедры корпоративной экономики, ведущий научный сотрудник Центра психолого-экономических исследований Антон Маркелов представил доклад на тему «Большие языковые модели и трудовое поведение: вместе или вместо человека?». Докладчиком были проанализированы возможные институциональные и структурные изменения на рынке труда под влиянием больших языковых моделей. Комплексное использование в экономике LLM в долгосрочной перспективе может привести к смене моделей трудового поведения молодежи и повлиять на выбор будущей профессии, отмечает эксперт. В выступлении были представлены как позитивные, так и негативные оценки влияния LLM на социально-экономическое развитие и систему высшего образования в РФ. В заключении было отмечено, что особое значение использование национальных больших языковых моделей приобретает в условиях построения человекоцентричной экономики. Такие модели и их разумное применение на разных уровнях управления социально-экономической системой могут стать одним из инструментов повышения конкурентоспособности национальной экономики. Доклад был представлен в рамках научно-исследовательской работы Центра психолого-экономических исследований «Трансформация модели трудового поведения в условиях становления традиционной ценностной парадигмы».

С докладами, посвященными различным прикладным аспектам современной коммуникативной проблематики, выступили Людмила Россенко, эксперт по общественно-политическим коммуникациям, Анна Колобова, доцент кафедры прикладной информатики и моделирования, Анастасия Захарова, специалист по работе с информационными ресурсами Центра управления регионом Саратовской области, а также Елена Гришина, доцент кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации. Выступавшие отметили, что проблемы, связанные с этическими аспектами использования ИИ, вопросами приватности, а также потенциальной утратой аутентичности социального взаимодействия, требуют тщательного рассмотрения и комплексного анализа.

На секции «Лингвокультурные основания современных коммуникативных практик» участники обсудили актуальные вопросы использования ИИ в образовательной среде, его влияние на цифровую грамотность, применение ИИ для генерации учебных заданий, также были затронуты аспекты формирования и изменения речевой культуры студентов и формирование лингвокультурологической компетенции, использование интерактивных технологий и эго-технологий на занятиях по иностранному языку.

Важное значение, как было подчёркнуто в выступлении доцента Галины Балыкиной и Елены Хоркиной, имеет использование инструментов искусственного интеллекта в образовательных практиках. Доцент РАНХиГС Татьяна Орлова рассказала о концептуальной метафоре в современном англоязычном экономическом медиадискурсе. Екатериной Гришенковой, доцентом Ульяновского государственного технического университета, было представлено исследование способов выражения эмоций в художественном тексте при помощи нейросети Grok. Саратовский миф в творчестве русских писателей рассматривал доцент Денис Розеватов. Интерес участников вызвало аналитическое выступление доцента Екатерины Каминской по вопросу влияния искусственного интеллекта на развитие изучения и преподавания русского языка как иностранного.

В целом на обсуждении была проявлена высокая степень заинтересованности участников и отмечена взаимосвязь тематики рассмотренных вопросов с насущными задачами профессиональной подготовки.

Основное содержание работы секции «Коммуникативная компетентность органов публичной власти» определили заявленные на секции доклады, посвященные анализу современных коммуникативных практик, реализуемых в рамках дискурса «общество-власть».

Живое и активное обсуждение вызвало выступление доцента кафедры государственного и муниципального управления Галины Дорошиной, отметившей в своем докладе необходимость формирования и развития у гражданских служащих навыков эффективного взаимодействия с гражданами, эмпатии, правовой грамотности и владения современными цифровыми технологиями, в том числе искусственного интеллекта, с целью повышения качества работы с обращениями граждан. Подробно рассматривались типы коммуникационных барьеров, значительно усложняющих взаимодействие госслужащих с гражданами.

Доцент кафедры Иван Брянцев в своем выступлении предложил в игровом формате оценить проблематику значимости ценностных коммуникативных компетенций в системе органов публичной власти, с помощью которых выстраивается взаимодействие с различными целевыми группами. Через призму смысловых ассоциаций участники проанализировали восприятие информации в цифровую эпоху на примере одного из молодежных трендов, сформировавшегося вокруг личности известного поэта прошлого века.

В процессе работы секции «Социальные коммуникации в профессиональной деятельности» были обсуждены актуальные инструменты, проблемы и тенденции в области профессиональных коммуникаций для повышения личной и корпоративной эффективности. Особый интерес вызвали выступления Светланы Федюниной о перениалах в цифровом пространстве современного общества, Галины Паничкиной о возможностях использования искусственного интеллекта, а также Евангелины Трифоновой о влиянии речевых характеристик на выбор индивида. По итогам работы секции было рекомендовано активно применять и развивать современные коммуникативные инструменты и продолжать профессиональный обмен опытом на подобных площадках.

По результатам конференции будет опубликован сборник статей.