Ветераны-железнодорожники почтили память защитников Сталинграда

В День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на станции Анисовка Энгельсского района было организовано традиционное памятное мероприятие.

В мероприятии приняли участие представители ветеранских общественных организаций, ветераны и жители станции Анисовка, духовенство и учащиеся местной школы. Об этом сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился председатель Саратовской региональной организации общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» генерал-майор Юрий Усынин.

«Беспримерный героизм и мужество наших земляков-железнодорожников внесли важный вклад в исход Сталинградской битвы. Они самоотверженно доставали на фронт вооружение, технику, боеприпасы, продовольствие, перебрасывали пополнение и эвакуировали раненых», — отметил он.

Юрий Усынин передал руководителю Железнодорожного музея станции Анисовка 41 и 42 тома Книги Памяти Саратовской области.

В завершении участники возложили венок и цветы к паровозу-мемориалу ЭХ 13-28 с надписью: «Во славу ратного и трудового подвига наших земляков-железнодорожников станции Анисовка Приволжской железной дороги в годы Великой Отечественной войны».

Подготовила Ольга Сергеева