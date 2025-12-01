На котельных «Т Плюс» прошли учения по отработке аварийных отключений



В Саратове состоялись совместные противоаварийные тренировки на трёх котельных Саратовского филиала «Т Плюс». Мероприятия, направленные на совершенствование оперативного взаимодействия при внештатных ситуациях, объединили специалистов компании, структуры администрации города и представителей других ресурсоснабжающих организаций. Все задействованные службы продемонстрировали высокий уровень готовности и оперативности при выполнении заданных сценариев.

По легенде учений, на ключевых источниках тепла были сымитированы различные аварийные ситуации:

• На котельной на ул. Ипподромной – условное прекращение подачи газа.

• На объекте на ул. Крайней, 125, – остановка электроснабжения.

• На котельной на ул. Огородной, 91, – аварийное отключение холодной воды.

Каждый из этих условных инцидентов приводил к прекращению подачи горячей воды и отопления жителям близлежащих районов.

«Подобные тренировочные мероприятия важны для поддержания высокой готовности всех подразделений к оперативным действиям. Они позволяют нам не только проверить техническое оснащение, но и довести до автоматизма слаженность взаимодействия с городскими и ресурсоснабжающими организациями. Особое внимание было уделено проверке каналов передачи информации между всеми заинтересованными сторонами, наличию необходимых материалов и, конечно, навыкам персонала по работе в зимних условиях», — прокомментировал заместитель главного инженера по эксплуатации котельных Алексей Янков.

Все структуры качественно справились с поставленными задачами, что подтверждает способность реагировать на любые вызовы.

Проведение таких учений является частью комплексной программы по повышению надёжности работы теплосетевого комплекса и обеспечению бесперебойного теплоснабжения потребителей в отопительный период.

