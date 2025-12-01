В Саратовской области прокуратура требует пересчитать вред от пожара в лесу

Саратовская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в сфере лесного законодательства. Ревизия выявила серьёзные нарушения в документах по пожару в Нижнебанновском лесничестве.

Было установлено, что должностное лицо областного лесничества внесло в акт о пожаре недостоверные данные о его площади и нарушило сроки составления документа. Кроме того, при расчёте ущерба не были применены повышающие коэффициенты, что привело к значительному занижению суммы причинённого вреда.

Для устранения нарушений руководителю учреждения внесено представление с требованием пересчитать ущерб. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию.

Алика Толоконникова