На Кумысной поляне продолжат масштабную высадку леса

В Саратове на особо охраняемой природной территории «Кумысная поляна» продолжат масштабную высадку деревьев.

Соответствующая задача поставлена перед министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области. Работа ведётся при поддержке Правительства Саратовской области.

Только этой весной в природном парке высадили 5,5 тысячи саженцев. Теперь объёмы работ планируют увеличить, осваивая свободные участки, в том числе земли, которые недавно вошли в состав охраняемой территории.

Особое внимание уделят выбору пород деревьев — высаживать будут только те виды, которые лучше всего приживаются в местных условиях. За последние пять лет площадь Кумысной поляны выросла на 2,4 тысячи гектаров и сейчас составляет почти 7 тысяч гектаров, оставаясь главным «зелёным щитом» города.

Инициатива реализуется по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина. Глава региона обратил внимание профильного министерства на необходимость серьёзно подходить к подбору растений, отдавая предпочтение видам с высокой степенью приживаемости.

Работа по сохранению и расширению особо охраняемых природных территорий ведётся в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Сергеева