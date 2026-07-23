Русло реки Аткары в Саратовской области расширили в три раза

В Саратовской области продолжаются масштабные гидротехнические работы по расчистке и расширению русла реки Аткары в границах города Аткарска.

Проект реализуется при поддержке Правительства Саратовской области и под контролем министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Четырёхлетний экологический проект стартовал в 2025 году и нацелен на приведение в порядок 4,3 километра водной артерии к 2028 году. В рамках первого этапа специалисты уже освободили от мусора и ила 1,6 километра дна. На текущем этапе — до октября 2026 года — предстоит извлечь из реки свыше 70 тысяч тонн заиленных масс и пройти ещё около 1 километра. Специализированная техника в виде длиннорукого экскаватора ведёт разработку левой прибрежной зоны непосредственно с плавучего понтона.

Благодаря инженерным мероприятиям узкие десятиметровые протоки на многих точках течения удалось расширить до тридцати метров и более, что существенно улучшило пропускную способность русла.

Работы ведутся по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Подрядчик не только очищает дно от ила и поваленных деревьев, но и, где это предусмотрено проектом, расширяет берега, делая их более пологими. Это приведёт к уменьшению формирования ледяных заторов и снижению угрозы подтопления.

Мероприятия по расчистке и восстановлению водных объектов реализуются в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева