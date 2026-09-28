На Кумысной поляне в Саратове весь октябрь будут проводить дератизацию

С 30 сентября по 1 ноября в Саратове на Кумысной поляне пройдёт сплошная дератизация.

Обработают 520 гектаров от грызунов по предписанию главного санитарного врача города.

Используют родентицидное средство на основе фосфида цинка. Приманки разместят в местах скопления грызунов и на путях их миграции, в том числе в лесных кварталах у родника «Малиновый» и в зелёной зоне у микрорайона «Лесная Республика».

Жителей просят временно не посещать эти участки. Ранее власти объявляли аукцион на дератизацию Кумысной поляны с начальной ценой 1,7 миллиона рублей.

Ольга Сергеева