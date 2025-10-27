На лекарства для саратовцев в 2026 году выделят 5 млрд рублей

В 2026 году на лекарственное обеспечение жителей Саратовской области планируется выделить 5 миллиардов рублей.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о значительном увеличении финансирования сферы здравоохранения на совещании с профильными министрами.

«С учетом выделения такого объема средств и внедрения единой электронной системы, никаких перебоев с препаратами абсолютно по всем направлениям быть не должно. Процесс должен быть отлажен на каждом уровне», — подчеркнул глава региона.

Проект бюджета с рекордными ассигнованиями находится на стадии обсуждения. Новое финансирование позволит обеспечить бесперебойные поставки лекарств по всем медицинским направлениям, включая льготные категории и программы специализированной терапии.

Ольга Сергеева