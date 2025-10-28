Саратовскую область ждет дождливый день с порывистым ветром и туманом

Во вторник, 28 октября, в Саратовской области ожидаются сложные погодные условия.

Согласно прогнозу регионального гидрометеоцентра, ночью и утром ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

В течение дня сохранится облачная погода с периодическими прояснениями. Местами прогнозируются небольшие, а в отдельных районах умеренные дожди. Ветер юго-восточный скоростью 5-10 м/с, с усилением до 15 м/с в утренние и дневные часы.

Температурный режим составит: ночью +2…+7° (при прояснении до -3°), днем воздух прогреется до +7…+12°.

Ольга Сергеева