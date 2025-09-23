На лекарства саратовским льготникам выделят ещё 330 млн рублей

Дополнительно из регионального бюджета выделят еще свыше 330 млн рублей на лекарственное обеспечение льготников Саратовской области.

Соответствующую поправку уже внесли для рассмотрения на ближайшее заседание областной думы.

Об этом в своём ТГ-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Суммарно на это направление в текущем году с учетом федеральных средств уже предусмотрено около 5 млрд рублей.

— Вопрос обеспечения бесплатными лекарствами льготных категорий граждан стоит на особом контроле в региональном правительстве. Объемы финансирования этого направления увеличиваем ежегодно, начиная с 2022 года, в среднем на 30%.

Перестраивается и процесс выдачи лекарств для повышения эффективности. Сейчас в больницах региона тестируется и внедряется автоматизированная система, которая позволит максимально упорядочить процедуру и сделает её удобной для пациентов, — отметил глава региона.

Наталья Мерайеф