В Энгельсе завели уголовное дело после вовлечения несовершеннолетнего ребенка в употребление наркотиков

В Энгельсе Саратовской области зафиксирован серьезный инцидент с участием несовершеннолетнего ребенка.

В социальных сетях появились видеокадры, на которых запечатлена женщина в состоянии наркотического опьянения в автомобиле вместе с девятилетним сыном. Ребенок также демонстрировал признаки неадекватного поведения и пытался покинуть салон.

После изъятия из семьи мальчик был передан под опеку бабушке, однако и там продолжил употребление запрещенных веществ. В настоящее время несовершеннолетний проходит курс лечения в наркологической клинике. После завершения терапии его планируют перевести в специализированное интернатное учреждение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Прокуратура региона сообщила о дополнительном уголовном деле по статье 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков). Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.