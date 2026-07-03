На мемориал в Парке Победы Саратова внесли ещё 200 имён павших героев СВО

В Саратове почтили память героев специальной военной операции.

В Парке Победы 2 июля состоялась торжественная церемония занесения на мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах» имён 200 военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Церемония собрала родных и близких павших бойцов, представителей общественности, сотрудников силовых структур. Среди почётных гостей присутствовал вице-губернатор Михаил Исаев.

В рамках церемонии были оглашены имена героев, которые навсегда останутся в истории как пример мужества, верности присяге и самоотверженного служения Родине. После этого участники почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Представители регионального следственного комитета подчеркнули важность подобных мероприятий:

«Сохранение памяти о героях, отдавших жизнь при исполнении воинского долга, является важной частью патриотического воспитания и выражением глубокого уважения к подвигу наших соотечественников».

Мемориал «Землякам, погибшим в локальных войнах», расположенный в парке Победы на Соколовой горе, продолжает пополняться именами защитников Отечества, напоминая саратовцам о цене мира и безопасности.

Ольга Сергеева