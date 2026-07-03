В Саратове осудили Ангела на 4 года за «символ бесконечного перерождения жизни»

Суд в Саратове оставил в силе приговор за осквернение памятника.

Первый кассационный суд подтвердил 4-летний приговор Ангелу Никитину из Липецкой области. В августе 2024 года молодой человек был задержан за нанесение нацистской символики на памятник Защитникам Отечества и размещение ссылки на свой Telegram-канал с экстремистским содержанием.

При задержании в Следственном комитете Никитин распылил газовый баллончик в сторону сотрудников правоохранительных органов. За повреждение мемориала (ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) и нападение на представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Осужденный пытался оспорить вердикт, утверждая, что: памятник является незаконно возведенным, нарисованный им знак — не свастика, а «символ бесконечного перерождения жизни», кроме того, действия силовиков, по его мнению, вынудили его к самообороне.

Кассационная инстанция отклонила все доводы и оставила приговор без изменений, признав его законным и обоснованным.

Ольга Сергеева