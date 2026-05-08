На месте аварии коллектора в Энгельсе готовят мощную насосную станцию

Подрядная организация продолжает работы на самотечном коллекторе Энгельса.

Как сообщили власти района, в настоящее время ведутся монтаж распорных устройств крепления котлована и его дальнейшая разработка.

Проводятся подготовительные работы по подключению напорной ветки для дополнительной мощной насосной станции, которая должна прибыть на объект к вечеру 8 мая. Поставлена задача смонтировать и подключить ее до окончания дня. Машина для горизонтально-направленного бурения полностью готова к работе.

Кроме того, осуществляется снос незаконных объектов, мешающих проведению аварийно-восстановительных работ.

Жителям напоминают, что в городе определены точки подвоза технической и питьевой воды.

