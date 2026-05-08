Саратовский бренд одежды вышел на всероссийский рынок маркетплейсов

Роман Бусаргин посетил швейную фабрику в Красноармейске.

Губернатор Саратовской области ознакомился с работой фабрики в Красноармейске, где производят одежду под брендом «Телодвижения». Продукция реализуется по всей России через маркетплейсы.

За несколько лет предприятие значительно увеличило объемы выпускаемой продукции благодаря современному автоматизированному оборудованию — производительность труда выросла более чем на 62%.

«Одной из приоритетных задач областного правительства является развитие и поддержка локальных брендов», — подчеркнул губернатор.

Особое внимание уделили кадровым вопросам. Бусаргин поручил наладить взаимодействие с учреждениями среднего профессионального образования: студенты будут проходить практику на фабрике, знакомиться с оборудованием и коллективом.

Губернатор отметил, что правительство готово поддерживать предприятие, включая разработку мер соцподдержки сотрудников. При этом он призвал руководство фабрики создавать конкурентные условия труда и мотивацию для молодых специалистов.

Ольга Сергеева