На месте ЧП на Блинова трудятся более 400 специалистов МЧС

Утром состоялось заседание оперштаба на месте аварийно-спасательных работ на Блинова в Саратове. Об этом сообщил глава региона.

Специалисты МЧС России и областной службы спасения работали без перерыва всю ночь. В работах принимают участие более 400 человек, включая муниципальные службы, и тяжелую технику.

Разбор завалов ведется исходя из того, что там могут находиться люди. Сейчас пропавшими без вести числится семья из трёх человек. По словам их родных, семья не выходит на связь с момента взрыва.

Напомним, за помощью можно обратиться и на горячую линию по номерам: 8-937-225-57-12; 8 (8452) 63-33-73.