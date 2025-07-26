Саратовцам показали результаты ремонта дорог в Ртищевском районе

В официальном сообществе «Дороги Саратовской области» опубликованы коллажи, демонстрирующие преображение трёх дорог после ремонта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Обновлённые объекты:

Автоподъезд к с. Крутец Улица Пушкина в с. Крутец Участок трассы «Крутец – Салтыковка – Первомайский»

Общая протяжённость: 5,5 км

Особенности работ:

Использована технология холодной регенерации (переработка старого покрытия);

(переработка старого покрытия); Завершены на месяц раньше срока.

Перспективы:

Дорога «Крутец – Салтыковка – Первомайский» (ведущая в Пензенскую область) войдёт в программу поэтапного ремонта до 2030 года.