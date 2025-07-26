Саратовцам показали результаты ремонта дорог в Ртищевском районе

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Новости Саратова
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В официальном сообществе «Дороги Саратовской области» опубликованы коллажи, демонстрирующие преображение трёх дорог после ремонта в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Обновлённые объекты:

  1. Автоподъезд к с. Крутец
  2. Улица Пушкина в с. Крутец
  3. Участок трассы «Крутец – Салтыковка – Первомайский»
    Общая протяжённость: 5,5 км

Особенности работ:

  • Использована технология холодной регенерации (переработка старого покрытия);
  • Завершены на месяц раньше срока.

Перспективы:
Дорога «Крутец – Салтыковка – Первомайский» (ведущая в Пензенскую область) войдёт в программу поэтапного ремонта до 2030 года.