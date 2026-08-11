На месте гибели двух пожарных в Энгельсе установили мемориальную доску

В Энгельсе открыли мемориальную доску в честь погибших при атаке БПЛА пожарных

10 августа на месте трагедии в Энгельсе увековечили память начальника первой пожарно-спасательной части Геннадия Афанасьева и старшего пожарного Жаслана Телеупова. Доску открыли родные, сослуживцы и близкие погибших.

Руководство предприятия вручило награды огнеборцам, участвовавшим в тушении того злополучного пожара, сообщили в региональном МЧС.

Напомним, 8 января 2025 года на заводе вспыхнул огонь после массированной атаки дронов. Афанасьев и Телеупов погибли при исполнении. Оба посмертно удостоены Орденов Мужества. Их имена уже высечены на памятнике пожарным на Соколовой горе и на мемориале в главке МЧС области.

Ольга Сергеева