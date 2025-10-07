На месте ВПП экс-аэропорта Саратова появится пешеходная рекреационная зона

На территории бывшего аэропорта Саратова планируется построить крупный жилой комплекс общей площадью 1 млн кв. метров, который обеспечит жильем около 28 тысяч человек.

Инфраструктура микрорайона будет включать 3 школы, 9 детских садов и 4 поликлиники. Бывшая взлетно-посадочная полоса (ВПП) будет преобразована в пешеходную рекреационную зону.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что проект предполагает комплексное освоение территории вместо точечной застройки. По словам министра строительства Михаила Бутылкина, в районе появятся скверы, парки и спортивные объекты. Старт строительных работ запланирован на весну следующего года.

Ольга Сергеева