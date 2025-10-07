В областном центре выявили еще одного молодого террориста

Росфинмониторинг обновил федеральный перечень террористов и экстремистов, дополнив его новым фигурантом из Саратова.

Им оказался 23-летний Роман Соколов. Конкретные основания для включения не раскрываются, однако в реестре указано, что он признан причастным к террористической деятельности.

На сегодняшний день в данном списке содержится информация о более чем 18,6 тысячах граждан. Присвоение этого статуса влечет за собой серьезные ограничения прав.

Фигуранты лишаются возможности пользоваться финансовыми услугами, открывать счета, выступать в СМИ, вести деятельность в интернете, а также участвовать в избирательных процессах и публичных мероприятиях. Единственным разрешенным доходом для них является сумма, не превышающая ежемесячный прожиточный минимум.

Ольга Сергеева