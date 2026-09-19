На мосту Саратов-Энгельс в массовом ДТП с мотоциклом пострадали два человека

В Энгельсе Саратовской области 18 сентября в столкновении машин и мотоцикла пострадали два человека.
Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция по предварительным данным.
Авария произошла в 23:50 на мосту Саратов–Энгельс (ближе к райцентру). Столкнулись «Лада Приора» под управлением 18-летнего водителя, мотоцикл с 40-летним мужчиной за рулем и «Лада Калина», которой управляла 61-летняя женщина.
В результате ДТП водитель мотоцикла и его 22-летняя пассажирка с травмами были доставлены в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ГАИ.
Ольга Сергеева