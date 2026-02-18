На мусоросортировочных комплексах «Ситиматик» в Саратовской области отобрали почти 8,5 млн стеклянных бутылок

В 2025 году на мусоросортировочных комплексах Саратовского филиала «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах отобрали 2,5 тыс. тонны стекла.

Это почти 8,5 млн стандартных стеклянных бутылок объемом 0,5 л. В частности, на сортировочных линиях комплекса в Энгельсе отобрали 1,4 тыс. тонн, а в Балаково – 1,1 тыс. тонн.

Стекло по-прежнему остается наиболее отбираемым видом вторсырья из общего потока коммунальных отходов. Переработка данной фракции необходима для сокращения количества отходов на полигонах и сохранения благоприятной окружающей среды, поскольку стекло практически не разлагается и сохраняется в первоначальном виде более тысячи лет. Также оно гораздо тяжелее большинства фракций вторичных материальных ресурсов и занимает много места на складах готового к отгрузке вторcырья.

Стеклянную продукцию можно перерабатывать неограниченное количество раз, а произведенные из него изделия сохраняют свои потребительские качества. Таким образом, переработка стекла позволяет значительно экономить природные ресурсы – газ, известняк, соду и песок.

Напомним, мусоросортировочные комплексы в Энгельсе и Балаково были построены АО «Ситиматик» в рамках концессионных соглашений с Правительством Саратовской области и администрацией Балаковского района. В настоящее время на объектах благодаря высокой технической оснащенности выделяют уже более 20 различных видов вторсырья, а смешанный тип сортировки отходов позволяет более тщательно разделить его по видам и направить на переработку.