Депутат Калинин поздравил саратовских мусульман с началом Священного месяца Рамадан

Депутат Саратовской областной думы («Справедливая Россия»), заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин обратился к мусульманам региона с поздравлениями по случаю наступления Священного месяца Рамадан.

Поздравления прозвучали в первый день месяца, который в этом году начинается с заходом солнца 18 февраля. Эта дата была установлена после официального наблюдения новой луны в Саудовской Аравии накануне вечером.

В своем обращении Вячеслав Калинин пожелал верующим духовной стойкости и мира:

«Дорогие братья-мусульмане! От всей души поздравляю вас с наступлением Священного месяца Рамадан! Пусть этот благословенный месяц принесёт в ваши сердца свет, терпение и укрепление веры. Пусть Аллах примет ваши молитвы и добрые дела, дарует милость, защиту и внутренний покой. Пусть в ваших домах будет мир и согласие, в семьях – любовь и поддержка, а в душе – чистота и благость. Желаю каждому из вас духовной силы, здоровья и благословения на каждый день этого священного времени!».

Рамадан является девятым месяцем исламского лунного календаря. Для миллионов мусульман по всему миру это время обязательного поста, усиленной молитвы, духовного очищения и благотворительности.

Подготовила Наталья Мерайеф