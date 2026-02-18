Железнодорожники провели урок безопасности для саратовских школьников

Сотрудники ПривЖД провели урок безопасности «Уступи дорогу поездам!» в школе №10 Волжского района Саратова.

На внеклассной встрече работники ПривЖД показали ребятам профилактические фильмы и мультфильмы, а затем разъяснили основные правила безопасного поведения вблизи железной дороги. Для закрепления полученных знаний была организована тематическая викторина с раздачей памяток.

С начала 2026 года слушателями таких уроков стали около 300 школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

Сотрудники ПривЖД просят учителей и родителей напомнить детям о правилах безопасности вблизи железной дороги. Они сводятся к переходу путей только в специально оборудованных местах без отвлечения на гаджеты и прослушивание музыки.