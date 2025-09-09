На набережной Космонавтов «гоняли» торговцев

Факты незаконной торговли пресечены на набережной Космонавтов в Саратове.

Ряд правонарушений пресечен на месте — информирует пресс-служба муниципалитета.

Председатель комитета муниципального контроля администрации Лев Юсупов совместно с председателем комитета по экономике Ириной Константиновой и представителями налоговых органов провели выездное мероприятие на территории Набережной Космонавтов на предмет выявления незаконной торговли, а также фактов неформальной занятости.

По фактам осуществления уличной торговли в неустановленных местах в рамках имеющихся полномочий комитетом муниципального контроля администрации составлены протоколы об административных правонарушениях.

Работа в данном направлении продолжается, — сообщает мэрия.