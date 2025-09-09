«ЭнергосбыТ Плюс» запускает акцию для жителей«Плати — не ПЕНЯй»

«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте акции «Плати — не ПЕНЯй». Она поможет жителям региона, погасившим долги за тепло и горячую воду, избавиться от пени.



Главная цель акции — помочь клиентам выйти из долговой ситуации и начать новый отопительный сезон без лишней финансовой нагрузки.



Чтобы списать пени, клиентам необходимо:

до 31 октября 2025 года заключить соглашение о рассрочке задолженности и погасить государственную пошлину по уже вынесенным судебным решениям, а также находящимся на рассмотрении в суде;

своевременно погашать платежи по утверждённому графику рассрочки;

до 24 декабря 2025 года полностью закрыть долг;

подключить доставку квитанций по электронной почте;

активно пользоваться Личным кабинетом клиента:передавать показания индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения (при наличии), просматривать или скачивать квитанции, оплачивать услуги.

При соблюдении этих условий пени будут списаны. Исключение составляют пени, начисленные по уже вынесенным судебным решениям и делам, находящимся на рассмотрении в суде.



«Мы предлагаем нашим клиентам реальный шанс начать новый этап в отношениях с энергокомпанией — без долгов и пеней. Важно, что условия акции максимально простые: рассрочка, дисциплинированная оплата и несколько действий в цифровых сервисах. Мы рассчитываем, что этой возможностью воспользуются тысячи наших клиентов», — отметил директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.



К участию приглашаются физические лица — собственники жилых помещений, которые получают услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения от «Т Плюс» и обслуживаются Саратовским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс».

Уточнить детали акции «Плати — не ПЕНЯй» можно:

на сайте энергокомпании;

в офисах обслуживания клиентов Саратовского филиала.