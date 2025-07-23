На набережной Саратова горожане заметили цаплю и бакланов

Пернатый символ саратовской набережной снова появился в городе.

Жители Саратова вновь могут наблюдать за грациозной серой цаплей на городской набережной. Фотографии птицы опубликовал популярный паблик «Так и живем. Саратов» во «ВКонтакте».

«На саратовской набережной снова дежурит серая цапля — уже привычный гость для местных жителей», — отметили авторы поста.

Публикация вызвала оживлённое обсуждение среди горожан.

Кроме цапли, саратовцы замечают на набережной и других пернатых — например, пару бакланов. А один из жителей города поделился трогательной историей: его ротвейлер принёс домой молодую выпь, которую мужчина затем выходил и выпустил на волю.

Теперь саратовцы надеются, что их крылатые соседи продолжат радовать горожан своими визитами.