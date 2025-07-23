По скверу в Заводском районе Саратова прошлись вандалы

В Заводском районе Саратова произошёл акт вандализма – украдены элементы благоустройства.

В среду 23 июля глава района Вячеслав Доронин сообщил в соцсетях о неприятном инциденте: из сквера «Авиатор» пропали несколько малых архитектурных форм. Чиновник уточнил, что все случаи хищения документально зафиксированы, и теперь разбирательство ведётся в установленном порядке.

«Убедительно просим жителей ценить результаты благоустройства и пресекать любые попытки вандализма», — обратился Доронин к горожанам.

Если вы стали свидетелем подобных действий или располагаете какой-либо информацией, администрация района просит сообщать об этом в Telegram-канал (@zavodskoyadmin).